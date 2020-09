Mercato Juventus: bomber in arrivo! Pirlo ha scelto. La telenovela che riguarda l’attaccante da aggiungere a Ronaldo e Dybala in casa Juve dovrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il club bianconero, preso atto della impossibilità di arrivare a Suarez del Barcellona, ha individuato la prima punta più congeniale ed è una vecchia conoscenza della Serie A: Edin Dzeko.

Il bosniaco probabilmente è stato da sempre il primo obiettivo dei bianconeri e nelle ultime ore c’è stato un avvicinamento concreto anche alla luce dello sblocco della trattativa fra Milik e la Roma.

Il polacco si è convinto a trasferirsi nella Capitale e, così, Dzeko può fare le valigie con destinazione Torino dove andrebbe a completare un reparto orfano di una punta di peso dopo l’addio di Gonzalo Higuain.

Il romanista firmerà per un anno con opzione per il secondo e percepirà uno stipendio vicino agli 8 milioni di euro. Il suo compito sarà quello di garantire peso in area avversaria e far rifiatare Ronaldo senza che ciò comporti mesi di ambientamento visto che l’ex Manchester City conosce alla perfezione la Serie A.

Pirlo ha deciso di virare deciso su Dzeko per tanti motivi ma soprattutto perchè, a differenza di Suarez, è giocatore che sa far girare la squadra e sa esaltare le caratteristiche dei compagni di reparto.

Alla Roma ne hanno beneficiato i vari Salah, El Shaarawy, Gervinho e più recentemente Zaniolo e Mkhtaryan per cui è indiscutibile che dove ci sia Dzeko la squadra registri un miglioramento generale.

L’accordo fra la Juve e l’entourage di Dzeko è totale, si attende solo il momento giusto per mettere nero su bianco e sarà in concomitanza con l’approdo di Milik a Roma. Il polacco avrebbe accettato l’offerta giallorossa pari a 5 milioni netti annui per le prossime 4 stagioni per cui è possibile che ci sia un’accelerata nella trattativa Dzeko-Juve in pochissimo tempo.