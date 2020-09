Mercato Inter: ecco Vidal, il cileno sarà nerazzurro. Antonio Conte è pronto per riabbracciare Vidal, ossia il centrocampista che più di tutti incarna la filosofia di gioco del tecnico salentino e che gli ha consentito di vincere scudetti a Torino quando la Juve non era tra le favorite al titolo o, quantomeno, non era così competitiva come adesso.

La trattativa col Barcellona andava avanti da un po’ ma solo nella notte c’è stato il via libera in quanto il giocatore il club catalano si sono accordati per la risoluzione del contratto. L’Inter aveva messo su piatto due anni di contratto a 6 milioni netti più bonus, con opzione per il terzo anno, e tale offerta era stata subito accettata da Vidal il quale non attendeva altro che esser liberato dall’attuale società per accasarsi all’Inter.

Vidal è atteso a Milano già domani, o al massimo dopodomani, per le visite mediche e per formalizzare l’accordo con la prospettiva di diventare il leader della squadra e di incarnarne lo spirito.

L’ “esperimento” Eriksen è fallito e Conte aveva bisogno di calciatori esperti, gente che ha vinto e che sa come gestire la pressione in stagioni ricche di impegni.

Vidal è l’elemento ideale per migliorare l’Inter. Il cileno ha tutto per far fare alla squadra il salto di qualità essendo un centrocampista universale. Sarà lui, infatti, a fungere da “guastatore” in mezzo al campo e da punta aggiunta in supporto di Lukaku e Martinez.

Del resto il cileno è sinonimo di qualità e ottime prestazioni. Con la maglia della Juve ha garantito 7-8 gol a campionato e la stessa media è stata mantenuta con le maglie del Bayern Monaco e del Barcellona.