Calendario Serie A 1a giornata: Milan lunedì, apre la Fiorentina, tre rinvii. La Serie A riparte dopo un anno più unico che raro. Il campionato scorso si è concluso ad agosto ma ora è tempo di pensare e immergersi nel nuovo torneo che avrà inizio il 19 settembre prossimo.

La prima gara che il computer della Lega ha scelto per inaugurare la stagione 2020-2021 è Fiorentina-Torino che si disputerà sabato 19 settembre alle ore 18; alle 20:45 è in programma Verona-Roma, gara a cui non parteciperà Zaniolo infortunatosi gravemente in occasione della partita di Nations League.

Domenica sono in calendario 4 match: Parma-Napoli alle 12:30, Genoa-Crotone alle 15, Sassuolo-Cagliari alle 18 e Juve-Samp alle 20:45. Lunedì 21 settembre tocca al Milan che se la vedrà in casa col Bologna (ore 20:45) mentre i restanti tre incontri (Lazio-Atalanta, Benevento-Inter e Udinese-Spezia) sono rinviati a data da destinarsi per consentire alle squadre che hanno terminato tardi la stagione scorsa di perfezionare la preparazione.

L’Atalanta, l’Inter e lo Spezia, infatti, a causa degli impegni in Champions, Europa League e play off, hanno terminato la stagione passata molto in ritardo per cui la Lga ha accolto la loro richiesta di posticipare l’esordio in campionato la cui partita, comunque, sarà recuperata probabilmente a fine settembre.