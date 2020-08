Calendario Serie 38ma giornata: ultimo turno, big match “a pioggia”. Lo scudetto è ormai assegnato da tempo ma il campionato deve emettere ancora verdetti importanti che avranno un peso enorme su diversi club. Il secondo posto è ancora incerto e, soprattutto, è da stabilire la terza squadra che retrocederà assieme a Spal e Brescia.

Ci si gioca tutto in 90′, sarà un turno comunque all’insegna del bel calcio essendo previste almeno tre sfide di alto livello. Si gioca alle 18 e alle 20:45, quindi niente più tre fasce orarie per garantire un minimo di contemporaneità. La prima gara in programma è Brescia-Samp sabato alle ore 18, alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Lazio, Milan e Cagliari, Atalanta e Inter e poi ci sarà Juve-Roma.

Un sabato top che deciderà le posizioni dalla seconda alla quarta nell’arco di un solo match.

Domenica si riparte con Spal-Fiorentina alle ore 18 mentre alle 20:45 ecco Bologna-Torino, Sassuolo-Udinese, Genoa-Verona e Lecce-Parma. Inutile dire che i campi di Lecce e Genova saranno i più importanti in quanto decideranno chi giocherà ancora in A nella prossima stagione.