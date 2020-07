Calendario Serie A 29ma e 30ma giornata: gare dal 30 giugno al 5 luglio, ecco gli orari. Tra martedì 30 giugno e domenica 5 luglio si disputeranno altri due turni di Serie A e potrebbero essere fondamentali sia in chiave scudetto che in chiave retrocessione perchè saranno tante le sfide “incrociate”.

Tutti in campo, dunque, da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio per la 29ma giornata che apre con Torino-Lazio (martedì 30 giugno ore 19:30) e Genoa-Juve alle ore 21:45. Prima e seconda in classifica in trasferta su campi difficili ma la priorità per entrambe è vincere per non complicare la corsa al tricolore.

Mercoledì 1 luglio spazio a Inter-Brescia e Bologna-Cagliari alle ore 19:30 mentre alle 21:45 ci saranno ben 4 match: Fiorentina-Sassuolo, Spal-Milan, Lecce-Samp e Verona-Parma.

Si chiude il turno giovedì 2 luglio con Atalanta-Napoli alle 19:30 e Roma-Udinese alle ore 21:45.

Dopo un brevissimo riposo, nuovamente tutti in campo da sabato 4 luglio che prevede alle 17:15 il derby fra Juve e Torino, alle 19:30 Sassuolo-Lecce e alle 21:45 Lazio-Milan.

Domenica 5 luglio Inter-Bologna alle ore 17:15, alle 19:30 Samp-Spal, Cagliari-Atalanta, Brescia-Verona, Parma-Fiorentina e Udinese-Genoa. La gara delle 21:45 sarà Napoli-Roma.