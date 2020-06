Coppa Italia finale 2020: diretta tv, orario, formazioni probabili. Coppia Italia ultimo atto. Si gioca mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma la finalissima che vede protagoniste Napoli e Juventus dopo le gare di ritorno terminate entrambe in parità. La Juve non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa col Milan mentre il Napoli ha impattato per 1-1 in casa con l’Inter.

Decisivi i gol a San Siro di Ronaldo e Ruiz che consentono alle rispettive squadre di giocarsi il primo trofeo stagionale. Mercoledì, ore 21, Juve e Napoli sono chiamate all’ultimo sforzo prima di concentrarsi esclusivamente sul campionato che riparte per tutti il 27 giugno.

Sia i partenopei che i piemontesi non sono apparsi brillantissimi dopo il forzato stop e sia Sarri che Gattuso dovranno valutare bene la situazione fisica dei giocatori anche per non incorrere in infortuni molto pericolosi per il prosieguo del campionato.

Gattuso dovrà fare a meno di Ospina, squalificato, e quindi spazio a Meret in porta. Difesa confermata con Maksimovic e Koulibaly centrali; in mezzo dovrebbe tornare dal 1′ Fabian Ruiz con Demme e Zielinski; attacco con Mertens, Insigne e la novità Callejon.

Sarri risponde con il tridente Douglas Costa-Ronaldo-Dybala; in mezzo al campo Khedira giocherà con Pjanic e Matuidi; in difesa la novità sarà Cuadrado al posto di Danilo ma Bonucci e De Ligt non si toccano.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

La diretta sarà garantita dalla Rai (Rai Uno), fischio d’inizio ore 21. Ci sarà anche il servizio streaming tramite l’app Rayplay.