Coppa Italia semifinali diretta tv: match, date e orario. E’ finalmente iniziata la settimana che porterà al calcio giocato dopo tre mesi di chiusura totale. La Lega e la Federazione hanno deciso che il primo torneo ad essere completato sarà la Coppa Italia e quindi le squadre semifinaliste scenderanno in campo fra il 12 e il 13 giugno.

Proprio il 12 giugno, venerdì, alle 21:45 si affronteranno Juve e Milan all’Allianz Stadium dopo che all’andata a San Siro la gara si era conclusa sul risultato di 1-1.

Alla rete di Rebic aveva risposto Ronaldo su rigore quasi allo scadere per cui i favori del pronostico sono tutti pro Juve. Come se non bastasse, Pioli dovrà fare a meno di Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo a causa squalifiche e infortuni.

La gara sarà trasmessa in diretta da Rai Uno e sarà visibile anche in streaming tramite Rai Play.

Sabato 13 è il turno di Napoli e Inter. Si gioca sempre alle 21:45 e anche in questo caso la squadra favorita è quella che gioca in casa, ossia il Napoli. I partenopei sbancarono San Siro a febbraio vincendo per 1-0 con rete di Ruiz.

L’Inter ovviamente proverà a ribaltare il risultato ma difficilmente Gattuso si lascerà sfuggire l’occasione di disputare una finale di Coppa Italia peraltro in una stagione che potrebbe vedere il Napoli fuori dalle coppe a causa di una classifica deficitaria.

Anche Napoli-Inter sarà trasmessa da Rai Uno in diretta e in streaming su Rai Play. La finalissima è fissata per il 17 giugno a Roma, pochi giorni prima della ripresa del campionato.