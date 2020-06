Calendario Serie A recuperi 25ma giornata: ecco chi gioca e orari match

Calendario Seria recuperi 25ma giornata: ecco chi gioca e orari match. Prima di rimettere in moto il campionato, la Lega ha deciso, opportunamente, di far recuperare l’unica giornata disputata parzialmente (il 25mo turno) consentendo a Inter, Samp, Atalanta, Sassuolo, Torino, Parma, Verona e Cagliari di scendere in campo per mettersi al pari delle altre quanto a partite giocate.

Pertanto, fra sabato 20 giugno e domenica 21, si giocheranno i quattro match mancanti che potrebbero avere un impatto consistente sulla classifica.

Sabato 20 giugno apre le danze Torino-Parma, fischio d’inizio alle ore 19:30 per evitare la calura dell’estate alle porte. Alle 21:45 sarà invece il turno di Verona-Cagliari.

Domenica 21 giugno si parte con Atalanta-Sassuolo alle 19:30 e si chiude con Inter-Samp alle 21:45. Con questi recuperi la classifica viene messa in regola in quanto tutte le squadre avranno disputato il medesimo numero di partite.

Solo Verona-Cagliari sembra essere una gara senza particolari interessi in ballo essendo due squadre ben lontane sia dalla zona retrocessione che da piazzamenti europei. Inter-Samp è invece delicatissima in quanto i nerazzurri devono ottenere assolutamente i tre punti per non ritrovarsi troppo staccati da Juve e Lazio, lo stesso dicasi per Torino-Parma e Verona-Cagliari poichè tutte queste quattro squadre non hanno ancora raggiunto i punti che dovrebbero dare la matematica salvezza.

Anche Atalanta-Sassuolo è un match ad alta tensione perchè i bergamaschi devono difendere il loro attuale quarto posto ma i neroverdi di De Zerbi non possono permettersi passi falsi.