Calendario Serie A ripresa campionato: ecco le date dei turni. Finalmente c’è una “mezza” ufficialità: il campionato di calcio di Serie A dovrebbe ripartire al 90% il 13 giugno con il recupero della 27ma giornata non disputata a metà marzo. Dal 13 giugno in poi si recupereranno tutte le altre giornate fino alla fine del campionato che, a questo punto, terminerà in agosto dopo un tour de force non indifferente.

L’ipotesi è quella di far disputare gare alle 16.30, 18.45 e 21 ogni tre giorni per far sì che entro agosto il campionato sia terminato e si possa pensare alla stagione prossima che, per forza di cose, non potrà avere inizio prima di settembre inoltrato.

Il 17 giugno, quattro giorni dopo la ripresa, si recupereranno le gare non disputate della 25ma giornata ossia Atalanta-Sassuolo, Inter-Samp, Torino-Parma e Verona-Cagliari; il 21 giugno ecco la 28ma giornata con Milan-Roma su tutte; il 24 giugno la 29ma giornata che prevede Genoa-Juve, Atalanta-Napoli e Torino-Lazio.

La 30ma giornata si giocherebbe il 28 giugno e ci sarà da divertirsi perchè in calendario ci sono diversi big match come Juve-Torino, Lazio-Milan e Napoli-Roma. Il 1 luglio si recupera la Coppa Italia con le semifinali di ritorno mentre il 5 luglio di nuovo in campo la A per la 31ma giornata in cui spicca Milan-Juventus.

L’8 luglio si celebra la 32ma giornata (Napoli-Milan e Juve-Atalanta), il 12 luglio il 33mo turno senza scontri al vertice mentre il 15 luglio alla 34ma giornata ecco il possibile match-scudetto Juve-Lazio.

35ma giornata il 19 luglio con il derby di Genova su tutte, 22 luglio la finalissima di Coppa Italia, 26 luglio terzultima di campionato in cui spiccano Milan-Atalanta e Genoa-Inter, penultima il 29 luglio col big match Inter-Napoli e ultimissima giornata il 2 di agosto con tre big match che potrebbero decidere le sorti dello scudetto ossia Atalanta-Inter, Juve-Roma e Napoli-Lazio.