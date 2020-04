Mercato Roma: idea Diego Costa, è duello col Napoli. Lo stop al campionato consente anche alla Roma di concentrarsi sul mercato per migliorare la rosa e puntellare quei reparti che hanno bisogno di ritocchi. Il gruppo a disposizione di Fonseca è più che valido, già l’estate scorsa la società aveva fatto un ottimo lavoro acquistando praticamente due giocatori per ruolo, e tutti di buon livello, ma per svariati motivi la squadra non ha dato le risposte sperate.

Sul banco degli imputati l’attacco dato che in 26 giornate di campionato la Roma ha goduto solo di 14 reti dal duo Dzeko-Kalinic. E’ evidente, quindi, la problematica legata al gol anche perchè la squadra crea molto e ha tanti giocatori capaci di fare assist preziosi.

Dzeko non sarà oggetto di trattative di mercato e, quindi, chi non farà parte della Roma del futuro è sicuramente Kalinic il quale non sarà riscattato e tornerà all’Atletico Madrid.

Da qui la suggestione legata a Diego Costa, attualmente riserva di Morata divenuto ormai il titolare dell’attacco di Simeone. La punta brasiliana, con passaporto spagnolo, gradirebbe una esperienza in Italia dato che in autunno compirà 32 anni e le occasioni per giocare ad alti livelli si assottigliano sempre più.

La Roma ha “puntato” il giocatore. E’ Diego Costa l’attaccante ideale per esperienza, analogie tecniche con Dzeko, carisma. I rapporti fra giallorossi e “Colchoneros” sono buoni e agli stessi spagnoli non dispiacerebbe liberarsi di un ingaggio pesante come quello di Diego Costa che percepisce circa 8 milioni netti a stagione.

Proprio l’ingaggio è uno dei tanti problemi legati all’operazione. La Roma non può garantire quello stipendio ma può proporre al giocatore un contratto con scadenza 2023 allungando di due anni l’attuale accordo in essere con l’Atletico. Sul piatto ci sarebbero 5 milioni netti fino al 2023, proposta che di fatto migliorerebbe gli introiti di Diego Costa.

Non solo lo stipendio, però, è l’ostacolo da superare dato che anche il Napoli ha messo gli occhi sull’ex Chelsea e potrebbe offrire all’Atletico più soldi a seguito della probabile cessione di Milik. Gattuso gli darebbe la maglia da titolare e questo cambierebbe le carte in tavola.

Al momento i giallorossi sembrano in vantaggio perchè pare che il Napoli non voglia legarsi per tante stagioni al giocatore assicurandogli un lauto stipendio. La prossima estate sarà decisiva: quando Roma e Atletico si ritroveranno per certificare il mancato riscatto di Kalinic, allora si parlerà concretamente di Diego Costa e si capirà se la volontà dell’attaccante sarà quella di rimettersi nuovamente in gioco.