Mercato Inter: intrigo Martinez-Griezmann, sì allo scambio? Il Barcellona ha fissato l’obiettivo di mercato per l’estate 2020 e il giocatore prescelto è Lautaro Martinez. L’attaccante interista è ritenuto senza dubbio il miglior partner possibile per Messi nonchè l’unico in grado di soddisfare il palato esigente della tifoseria blaugrana.

La clausola rescissoria stabilita per Martinez è altissima, 111 milioni, cifra che comunque non spaventa il club catalano il quale avrebbe intenzione di “sacrificare” Antoine Griezmann pur di mettere le mani sul “Toro”.

Gli approcci fra Barcellona e Inter risalgono a mesi fa, i catalani però avevano sempre parlato di altre contropartite (Semedo, Vidal o Arthur) per convincere i nerazzurri a cedere Martinez. L’atteggiamento freddo di Suning ha fatto cambiare le carte in tavola e, così, sembra che il Barcellona abbia proposto uno scambio alla pari Griezmann-Martinez visto che il valore delle punte è molto simile.

L’Inter è allettata dall’operazione per due motivi: dal punto di vista del bilancio metterebbe agli atti una plusvalenza notevole, dal punto di vista tecnico acquisirebbe un attaccante di valore mondiale con più esperienza rispetto a Martinez.

Il nodo da sciogliere, come spesso accade, è dato dall’ingaggio poichè Griezmann a Barcellona guadagna 17 milioni netti a stagione e al momento l’Inter certi stipendi non può garantirli se è vero, come è vero, che il più pagato della rosa è Lukaku il quale percepisce 7,5 milioni oltre bonus.

Il Decreto Crescita può costituire un aiuto per il club nerazzurro prevedendo una tassazione agevolata anche in questi casi ma occorre comunque uno sforzo da parte della veloce punta francese. Se Griezmann accetterà di scendere a 7,5 milioni netti, al pari di Lukaku, allora l’affare potrebbe concludersi, in caso contrario salterà tutto.

Gli elementi che spingono per la chiusura della trattativa ci sono: il Barcellona offre a Martinez 10 milioni netti a stagione per 5 anni, cosa che l’Inter non può fare; Martinez vuole andare a giocare con l’idolo Messi; Griezmann fa al caso dell’Inter essendo compatibile con Lukaku; l’Inter metterebbe a bilancio una plusvalenza interessante.

I catalani vogliono chiudere la trattativa prima che riprendano i campionati per evitare di dover lavorare ad un colpo importante in pochi giorni visto che, molto probabilmente, il mercato “estivo” sarà ridotto drasticamente e le possibilità di aggiudicarsi Martinez potrebbero assottigliarsi parecchio.

Non è escluso che l’Inter, conscia della ferma volontà del Barca di portare in Catalogna Martinez, punti a far inserire nella trattativa un’altra pedina proveniente dal ricco vivaio degli spagnoli. Conte nella prossima stagione ha intenzione di puntare forte sul baby Esposito che ha già dato dimostrazione di esser pronto e ha caratteristiche simili a quelle di Martinez.