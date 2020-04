Serie A taglio stipendi coronavirus: quanto risparmiano i club. L’accordo è stato raggiunto ieri in occasione dell’assemblea di Lega. Calciatori e club hanno stabilito di procedere col taglio degli stipendi del 30% per le mensilità di marzo ed aprile, mesi in cui non si è giocato e non si giocherà sicuramente, ma, in caso di sospensione definitiva del campionato, il taglio agli emolumenti riguarderà anche maggio e giugno.

La decisione è storica e non poteva che essere questa la strada per venire incontro alle difficoltà del società che, di fatto, stanno perdendo molti milioni a causa dello stop forzato del campionato.

Il risparmio è notevole, qualora la “sfrangiata” dovesse riguardare solo due mesi si arriverebbe comunque a più di 200 milioni non corrisposti ai giocatori. Se, invece, dovesse esser stabilita la sospensione definitiva, cosa difficile, ai giocatori verrebbe “abbonato” quasi mezzo miliardo di euro. La Juventus, per esempio, “taglia” quasi 50 milioni per due mensilità e arriverebbe a più di 90 milioni in caso di sospensione definitiva.

Solo Ronaldo perde circa 6 milioni col blocco degli stipendi per marzo e aprile; la Roma è la seconda società a risparmiare di più (30 milioni per due mesi), Inter e Napoli circa 20 milioni a testa. Verona, Lecce e Brescia le società con il monte ingaggi più basso e quindi con “sforbiciate” meno consistenti. Circa 4 milioni salentini e veneti, 2 e mezzo i lombardi dato che il Brescia è il club che corrisponde di meno a livello di stipendi.

Per quanto concerne la ripresa del campionato, pare che la soluzione da adottare sia quella che prevede il ritorno in campo per maggio. Inizio o fine maggio non è dato sapere ma sicuramente il campionato verrà concluso.