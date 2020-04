Mercato Napoli: grandi obiettivi per il futuro, Milik può partire. Il periodo di sospensione dall’attività agonistica fa sì che le attenzioni siano maggiormente spostate su altri obiettivi e così anche il Napoli starebbe sfruttando la quarantena per muoversi sul mercato al fine di rendere ancor più competitiva la squadra a disposizione di Gattuso.

Voci di corridoio, più che valide però, parlano di un nuovo, e più determinato, assalto del Napoli a Mauro Icardi. Giuntoli, ds del club partenopeo, sollecitato sull’argomento ha ovviamente negato qualsiasi contatto col Psg eppure non è un mistero che la dirigenza stia cercando una sistemazione per Milik il quale gradirebbe un trasferimento in altra squadra.

Il Milan è fortemente interessato al polacco, soprattutto dal momento che Ibrahimovic difficilmente resterà in rossonero anche nella stagione prossima, e arriverebbe a mettere sul piatto diversi milioni. Il Napoli vuole sfruttare proprio questa situazione: incassare almeno 35 milioni dalla cessione del suo bomber e reinvestire la cifra per Mauro Icardi aggiungendo, ovviamente, almeno altrettanti milioni.

Icardi è stato vicinissimo ad indossare la casacca azzurra in più di una occasione ma l’estate prossima potrebbe essere davvero decisiva. De Laurentiis vuole allestire una grande squadra per lottare seriamente in ottica scudetto 2021 e Icardi è il giocatore ideale.

Di certo andrà fatto uno sforzo economico non indifferente per allettare il bomber argentino che a Parigi guadagna 7 milioni oltre bonus. Il Napoli dovrà spingersi almeno a 5,5 milioni più bonus per un accordo dai tre anni in su.

“Maurito” si trova bene a Parigi ma il richiamo dell’Italia, e di una piazza calorosa nonchè affamata di successi come Napoli, non si può trascurare anche perchè il rapporto lavorativo potrebbe coinvolgere anche la moglie del bomber, Wanda Nara, nell’ambito cinematografico.

De Laurentiis aveva già fatto capire in passato che qualche particina alla bella Wanda sarebbe stata riservata nelle pellicole natalizie e poi tornare in Italia per i coniugi Icardi è sempre opzione gradita.

Il sostituto di Icardi, peraltro, il Napoli lo ha già acquistato ed è Andrea Petagna che a giugno si trasferirà in Campania. Icardi, Petagna, Insigne, Mertens, Politano e Lozano rappresenterebbero un parco attaccanti di ottimo livello per dare l’assalto allo scudetto e per fare tanta strada in Champions League.

Decisive saranno queste settimane di sospensione delle attività agonistiche. Giuntoli potrebbe fare un “blitz” a Parigi per convincere definitivamente il giocatore e magari sentire la dirigenza interista per ciò che concerne il costo del cartellino.

La quotazione del bomber è di 70 milioni circa ma il Napoli sa che l’Inter è a corto di terzini di buon livello e Ghoulam potrebbe rappresentare una buona parziale contropartita. In sostanza, vendendo Milik e inserendo Ghoulam, l’operazione Icardi potrebbe costare al Napoli meno di 20 milioni cash e quindi anche i parametri relativi al fair play finanziario sarebbero a posto.