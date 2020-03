Mercato Juventus: Tonali supera Pogba! Sarri dà l’ok. Non è tempo di calcio giocato, di schemi e interviste sui risultati delle gare ma le società di Serie A non stanno con le mani in mano e si muovono per essere al top nel 2021. Una di queste, come spesso accade, è la Juventus che ha l’abitudine di muoversi con largo anticipo sul mercato e che starebbe per mettere a segno un colpo davvero interessante.

L’obiettivo dei bianconeri sarebbe Sandro Tonali del Brescia, centrale di centrocampo moderno e dai margini di crescita esponenziali visto che a soli 19 anni ha dimostrato di saper giocare alla grande in Serie A e di non temere il confronto con giocatori nettamente più esperti e maturi.

La Juve lo segue da mesi ma ormai si è convinta che la qualità del giocatore è decisamente sopra la media e quindi vale la pena fare uno sforzo economico per portarlo a Torino. Per evitare aste “selvagge” future, Paratici avrebbe già preso contatti con Cellino per sapere le richieste del Brescia e, pare, che il prezzo fissato sia di 30 milioni cash.

La cifra non è certo bassa ma alla portata della Juve che probabilmente farebbe partire Pjanic liberandosi, così, di un ingaggio pesante che grava sulle casse bianconere per circa 10 milioni lordi annui.

Su Tonali avrebbe messo gli occhi anche il Psg, che vorrebbe replicare l’operazione Verratti, ma la Juventus sarebbe in vantaggio e lo stesso giovane centrocampista preferirebbe restare in Italia piuttosto che volare in Francia.

Sarri ha dato l’ok all’operazione anche perchè Tonali è il classico “volante” di centrocampo capace di guidare il gioco dal basso come faceva Valdifiori ai tempi dell’Empoli o Jorginho a Napoli. Il centrale bresciano, però, sembra avere qualcosa in più rispetto a Valdifiori e Jorginho in quanto più dotato tecnicamente e più forte fisicamente.

Paratici potrebbe mettere sul piatto un contratto lungo, 5 anni, a 2,5 milioni netti a stagione a salire. L’operazione Tonali farebbe definitivamente tramontare l’affare Pogba che nelle ultime stagioni è stato spesso accostato ai bianconeri. La nuova linea della Juve, però, è quella di legarsi a giocatori giovani e di sicuro avvenire come appunto Tonali.