Calendario Serie A 26ma giornata: giocano tutte, Juve-Inter a porte chiuse. Scongiurato il rinvio di tutta la prossima giornata di Serie A, la Lega ha comunque ufficializzato che per i match da disputarsi in Piemonte, Lombardia e Veneto si opterà per gli stadi chiusi al pubblico. Juve-Inter, pertanto, big match in programma domenica sera, sarà senza tifosi per contenere al massimo il pericolo contagio da Coronavirus.

Ad ogni modo, si riparte sabato con Lazio-Bologna alle ore 15. La partita si annuncia determinante in chiave scudetto dato che i biancocelesti ormai sono in lizza per il tricolore a solo un punto di distacco dalla Juve capolista.

Alle 18 Udinese-Fiorentina a porte chiuse mentre in serata il programma prevede Napoli-Torino (ore 20:45). Domenica alle 12:30 Milan-Genoa, anche in questo caso senza tifosi, mentre alle ore 15 Lecce-Atalanta, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal.

Cagliari-Roma si disputerà alle ore 18 di domenica in attesa della super sfida fra Juve e Inter delle 20:45.

Ultima gara in programma Samp-Verona lunedì sera alle ore 20:45. Si incontreranno, in questo caso, due squadre reduci dal riposo forzato di domenica scorsa.