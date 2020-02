Recuperi Serie A 25ma giornata: date probabili per Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. L’emergenza “Coronavirus” ha costretto la Lega a rinviare 4 match di campionato per evitare qualsiasi rischio contagio e, così, non si sono giocate ieri Inter-Samp, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma.

E’ stato un atto dovuto ma adesso si pone il problema di recuperare queste gare con il calendario entrato nel vivo della stagione e con spazi sempre più ristretti che consentono margini di “manovra” limitati.

Le prime ipotesi sarebbero nel senso di recuperare Atalanta-Sassuolo il 18 marzo visto che i bergamaschi avranno già disputato il ritorno di Champions ma non ancora l’eventuale andata dei quarti. Torino-Parma andrebbe al 4 marzo o, in alternativa, all’11 marzo; Verona-Cagliari quasi certamente mercoledì 11 marzo.

Il problema si pone per Inter-Samp, dato che i nerazzurri sono in lizza sia per l’Europa League che per la Coppa Italia. Due sono le ipotesi: o il recupero lo si colloca ai primi di marzo oppure addirittura a maggio facendo slittare al 20 maggio il ritorno della semifinale col Napoli.

E’ un bel problema sistemare adesso il calendario perchè quest’anno il campionato dovrebbe terminare prima per consentire il ritiro della Nazionale in vista dell’Europeo. Addirittura c’è già chi ha avanzato proposte “clamorose” come quella di far slittare l’Europeo al 2021. L’UEFA difficilmente prenderà in considerazione tale ipotesi e quindi si andrà incontro ad una rimodulazione del calendario di Serie A con possibile ultima giornata spostata di un paio di settimane e conseguente riduzione dello stage pre-Europeo.