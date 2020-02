Europa League diretta tv e orario match: dove e quando vedere Inter e Roma. Dopo la Champions, ecco l’Europa League anch’essa giunta alla fase ad eliminazione diretta. 32 le squadre rimaste in lizza che giocheranno oggi fra le 19 e le 21 e, fra queste, si annoverano club di primissimo livello come Manchester United, Arsenal, Ajax, Porto e le italiane Inter e Roma.

Proprio l’Inter sarà fra le prime a scendere in campo in quanto il match dei nerazzurri è fissato alle ore 18:55. L’avversario è il Ludogorets, club bulgaro di buon livello ma non certo al pari dell’Inter. Il tecnico dei padroni di casa, Vrba, schiera i suoi con il 4231 ma senza individualità di spicco; Conte, dal canto suo, farà riposare qualche big (Lukaku su tutti) e punta su Sanchez, Eriksen, Moses e Ranocchia.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. ALL.: Vrba.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; L.Martinez, Sanchez. ALL.: Conte.

Il match sarà trasmesso solo da Sky (Sky Sport 1 e Sky Calcio 3).

Alle 21 tocca alla Roma che all’Olimpico affronta i belgi del Gent. Fonseca deve assolutamente invertire il trend negativo di questo inizio 2020 e, infatti, non ricorrerà ad un massiccio turnover. In campo tutti i big come Dzeko, Smalling, Kolarov, Veretout e Pellegrini perchè stasera è importantissimo vincere.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Fazio, Spinazzola, Villar, Kluivert, Under, Kalinic. All.: Fonseca.

GENT (4–3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David. A disp.: Coosemans, Martin, Castro-Montes, Godeau, Asare, Dejaegere, Chakvetadze, Marreh, Depoitre, Kvilitaia. All.: Thorup.

La gara dei giallorossi sarà trasmessa solo da Sky Sport 1.