Calendario Serie A 25ma giornata: Napoli venerdì, Juve e Milan sabato, Inter in posticipo. Il campionato di quest’anno si sta rivelando il più equilibrato degli ultimi anni vista la grande incertezza relativa sia alla zona scudetto sia alla zona retrocessione. Juve, Lazio e Inter sono quasi testa a testa e la vittoria dei biancocelesti di domenica sera sull’Inter sta obbligando a rivedere i pronostici dato che gli uomini di Inzaghi sembrano avere davvero tutto in regola per arrivare fino in fondo.

La “giostra” riprende venerdì con Brescia-Napoli delle 20:45. Gattuso sta raddrizzando la barra e punta ad un’altra vittoria esterna, il Brescia è in caduta libera ma dovrebbe recuperare alcuni pezzi da novanta.

Sabato trittico di gare interessante: Bologna-Udinese alle 15, Spal-Juve alle 18 e un gustoso Fiorentina-Milan in serale. Domenica alle 12:30 Genoa-Lazio, match da cui passerà gran parte della lotta scudetto e della lotta per non retrocedere.

Alle 15 Verona-cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma. L’incontro delle 18 è Roma-Lecce mentre Inter e Samp si sfidano in posticipo serale.