Inter-Napoli Coppa Italia: formazioni e dove vederla in tv. Prima semifinale di Coppa Italia ed è subito big match in quanto a sfidarsi per l’andata sono Inter e Napoli. Si gioca questa sera, ore 20:45, a San Siro ed è banco di prova importantissimo soprattutto per il Napoli, uscito sconfitto dalla gara col Lecce e in una posizione in classifica davvero negativa.

Sia Conte che Gattuso metteranno in campo la miglior formazione perchè il trofeo è prestigioso nessuno vuol mollare alcunchè. L’Inter dovrebbe schierarsi col consueto 352 che prevede Padelli fra i pali, difesa a tre con Skriniar, De Vrji e Bastoni, centrocampo folto in cui si rivedrà Sensi con Barella e Brozovic centrali mentre sule fasce agiranno Biraghi e Moses; in attacco la coppia delle meraviglie Lukaku-Martinez.

Il Napoli risponde con il 433 che non contempla Koulibaly, ancora alle prese con noie muscolari. Ospina in porta, difesa a quattro compista da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Rui; a centrocampo Elmas, Demme e Ruiz mentre l’attacco sarà composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Berni, Stankovic, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Candreva, Vecino, Eriksen, Borja Valero, Esposito, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Politano, Llorente, Lozano, Milik.

La gara sarà trasmessa in chiaro da Rai Uno.