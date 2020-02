Calciomercato Milan: pressing su Under, primo obiettivo estivo. Il mercato invernale ha cambiato parecchio la fisionomia del Milan, passato dal 433 con Piatek e Suso ad un più abbottonato 442 che prevede Ibra e Leao di punta.

Il nuovo modulo sta dando equilibrio e punti alla squadra ma per il futuro si pensa comunque ad un assetto con almeno tre giocatori offensivi per cui serve gente funzionale.

In giro per l’Europa ci sono giocatori che fanno al caso dei rossoneri ma pare che Maldini e Boban abbiano messo gli occhi sull’esterno turco della Roma Under il quale, pur non avendo giocato tantissimo finora, ha dimostrato di essere un elemento di valore e che farebbe al caso del Milan.

Under è perfetto sia per il 433 che per il 4231 e, con la partenza di Suso, è necessario reintegrare giocatori con caratteristiche simili.

In verità, il Milan avrebbe voluto Under già a gennaio ma l’infortunio di Zaniolo ha costretto la Roma a non privarsi dell’esterno turco che, comunque, a giugno potrebbe tranquillamente partire visto che Fonseca non lo considera un titolare fisso.

La quotazione dell’eterno romanista è di circa 35 milioni ma gli ottimi rapporti fra la dirigenza milanista e quella giallorossa farebbero sì che una revisione del prezzo possa esserci magari con l’inserimento di qualche giocatore.

Il Milan, dunque, porrà le basi per il trasferimento di Under da subito per perfezionare il tutto a giugno. Sul piatto un contratto ben più ricco rispetto a quello in essere con la Roma: il Milan offre un accordo quadriennale a 2,5 milioni netti a stagione mentre attualmente il giocatore percepisce circa 1 milione netto.