Calendario Champions League 2020: date, orario e tutte le partite. Un paio di settimane mancano al ritorno della competizione per club più importante d’Europa e le sfide in programma sono quasi tutte di enorme prestigio.

Si riparte il 18 febbraio con nessuna italiana in campo visto che sono in programma Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-Psg (ore 21).

L’Atalanta affronterà il Valencia all’Atleti Azzurri mercoledì 19 alle 21 in contemporanea con Tottenham-Lipsia.

Il 25 febbraio è la volta di Chelsea-Bayern Monaco e la super sfida Napoli-Barcellona. Il 26, mercoledì, spazio a Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City.

Atalanta-Valencia potrebbe esser data anche in chiaro su Canale 5, sicuramente sarà trasmessa da Sky.

Napoli-Barcellona è su Canale 5 al 100%, quindi in chiaro per tutti. Lione-Juventus dovrebbe essere trasmessa solo da Sky con la consueta possibilità di seguire il match in streaming con Sky Go.