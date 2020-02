Coppa Italia 2020 semifinali: date, orari, diretta tv. La Coppa Italia entra nel vivo, si è giunti alle semifinali che vedono da un lato Inter e Napoli e dall’altro Juve e Milan.

A differenza dei turni finora susseguitisi, le semifinali prevedono partite di andata e di ritorno. Le prime a scendere in campo saranno Inter e Napoli che mercoledì 12 febbraio si affronteranno a San Siro (ore 20:45) per cercare di mettere la qualificazione in discesa in vista del ritorno da disputarsi il 5 marzo prossimo.

Il giorno successivo, 13 febbraio, ancora San Siro protagonista per Milan-Juventus. I rossoneri hanno superato il Torino mentre i bianconeri hanno eliminato la Roma.

Entrambi i match saranno trasmessi da Rai Uno con diretta streaming su Rai Play. Il ritorno è fissato per il 4 marzo (Juve-Milan) e per il 5 marzo (Napoli-Inter). Finalissima il 13 maggio all’Olimpico di Roma.