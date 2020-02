Calendario Serie A 23ma giornata: Roma venerdì, Juve sabato sera, derby milanese in posticipo. La prossima giornata di A si apre venerdì con Roma-Bologna (ore 20:45), un anticipo che vale tanto per i giallorossi usciti nettamente sconfitti da Reggio Emilia per mano del Sassuolo.

Sabato i consueti tre incontri. Questa volta il calendario prevede Fiorentina-Atalanta alle ore 15, Torino-Samp alle 18 e l’interessantissimo Verona-Juve in posticipo serale.

Si torna in campo domenica con Spal-Sassuolo alle 12:30. La gara si annuncia tiratissima e delicata per via della posizione in classifica dei ferraresi.

Alle 15 ecco Brescia-Udinese, Napoli-Lecce e Genoa-Cagliari. La lotta per la salvezza potrebbe passare da questo trittico di partite perchè il Brescia e il Genoa, vincendo, agguanterebbero proprio il Lecce che difficilmente farà punti al San Paolo.

Alle 18 di domenica match “scoppiettante” fra Parma e Lazio. I biancocelesti sono lanciatissimi ma il Parma ha dato dimostrazione di solidità e grande organizzazione.

Il posticipo è a “cinque stelle” perchè si accenderanno le luci a San Siro per Inter-Milan, un derby sentitissimo e con punti preziosi in palio.