Calendario Serie A 22ma giornata: Juve alle 12:30, posticipo con l’Inter, Napoli di lunedì. Nuova giornata di campionato e nuovo “spezzatino”. La sconfitta della Juve a Napoli ha riacceso qualche timida speranza di rimonta per l’Inter che, dal canto suo, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in casa col Cagliari. Il prossimo weekend è una nuova tappa importante per tutte le squadre, non solo per quelle di vertice perchè la lotta salvezza sta divenendo sempre più avvincente con almeno sei squadre coinvolte.

Il turno inizia con Bologna-Brescia alle ore 15 e prosegue alle 18 con Cagliari-Parma. Entrambi i match sono delicati, soprattutto il Brescia deve fare punti per alimentare qualche speranza di non retrocedere.

In serata ecco Sassuolo-Roma (ore 20:45). I giallorossi, reduci dal pareggio in un derby dominato, vogliono i tre punti ma dovranno sudare perchè i padroni di casa non regaleranno nulla.

Domenica alle 12:30 si parte forte con Juve-Fiorentina. Bianconeri “arrabbiati” dopo il brutto ko di Napoli se la vedranno con una Fiorentina abbastanza rimaneggiata fra squalifiche e infortuni.

Alle 15 spazio a Lazio-Spal, Milan-Verona e Atalanta-Genoa. Alle 18 altro incontro da “thrilling” fra Lecce e Torino mentre il posticipo serale è Udinese-Inter.

Ultima gara lunedì sera ed è Samp-Napoli. La squadra di Gattuso ha ritrovato la voglia di lottare dopo la bellissima vittoria sulla capolista di domenica scorsa e ha intenzione di dare seguito a quel successo ma la Samp è in cattive acque e, quindi, si preannuncia un match tutto da gustare.