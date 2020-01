Calendario Serie A 21ma giornata: Milan venerdì, derby romano alle 18, posticipo thrilling. La prima giornata di ritorno potrebbe aver dato un indirizzo nuovo al campionato in quanto la vittoria della Juve sul Parma, e il conseguente pareggio del’Inter a Lecce, portano i bianconeri a +4 sui nerazzurri e non è un vantaggio irrisorio se di mezzo c’è la Vecchia Signora.

Il prossimo turno sarà ricchissimo di gare interessanti, su tutte il derby romano e il posticipo domenicale. Si parte venerdì 24 gennaio con Brescia-Milan alle 20:45, incontro fondamentale per entrambe in quanto il Brescia non può permettersi altre sconfitte ma, di contro, il Milan è in grande fiducia e punta ad un posto in Europa.

Sabato si riparte alle 15 con Spal-Bologna, alle 18 Fiorentina-Genoa mentre in serale ecco Torino-Atalanta. Alle 12:30 di domenica spazio ad Inter-Cagliari. La squadra di Conte deve subito ricompattarsi dopo il pari di Lecce anche se i sardi hanno dato segnali di risveglio a Brescia.

Alle ore 15 luci su Verona-Lecce, Samp-Sassuolo e Parma-Udinese. Queste tre gare faranno da traino all’attesissimo derby romano delle 18 che vede sia la Roma che la Lazio lanciatissime verso l’alta classifica. Addirittura i biancocelesti sono in piena corsa scudetto ma la Roma deve difendere il quarto posto e il successo in scioltezza di Parma in Coppa Italia e di Genova in campionato fa ben sperare.

Il posticipo è l’ultimo super match di giornata. Napoli-Juve non è mai una partita qualunque, non lo è a maggior ragione in questo momento in cui i bianconeri hanno allungato sull’Inter e i partenopei devono cominciare a guardarsi alle spalle perchè la zona retrocessione non è poi così lontana.