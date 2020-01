Calendario Serie A 19ma giornata: chiusura col botto, 2 big match sabato e Roma-Juve in posticipo. Giro di boa vicinissimo per la Serie A che si avvia a vivere l’ultima giornata del girone d’andata.

Dopo la ripresa che ha riservato diverse sorprese, ecco il 19mo turno che si apre sabato 11 gennaio alle 15 con Cagliari-Milan. I rossoneri puntano al bottino pieno probabilmente con Ibrahimovic titolare ma i sardi non possono perdere ancora dopo ko di fila.

Alle 18 di sabato la spettacolare Lazio-Napoli. Gara delicatissima per entrambe, in particolar modo per i partenopei che devono arrestare la caduta libera. La Lazio, forte di 9 successi consecutivi, “vede” addirittura lo scudetto eppure battere la squadra di Gattuso non sarà una passeggiata.

In serata, ore 20:45, ecco Inter-Atalanta. Nerazzurri senza Skriniar e Barella squalificati e non sono assenze da poco.

Domenica 12 alle 12:30 Udinese-Sassuolo mentre alle 15 tre match: Samp-Brescia, Fiorentina-Spal e Torino-Bologna.

Alle 18 al Bentegodi va in scena Verona-Genoa, partita che farà da traino alla supersfida dell’Olimpico fra Roma e Juve in programma alle 20:45.

Il turno si esaurisce lunedì 13 con Parma-Lecce, fischio d’inizio ore 20:45.