Consigli Fantacalcio 18ma giornata: dritte partita per partita. Primo turno di campionato del 2020 e solite problematiche da fantallenatore: chi schiero? Chi rischio? Chi può regalare bonus inattesi? Riprende di gran slancio la nostra rubrica per non lasciarvi mai soli, soprattutto nel momento più “caldo” della stagione.

Ecco le nostre dritte.

BRESCIA

In: BALOTELLI, ROMULO, TONALI, SABELLI

Out: Spalek, Mateju, Joronen, Bisoli

LAZIO

In: CORREA, CAICEDO, MILINKOVIC, LAZZARI, ACERBI

Out: Cataldi, Parolo, Patric, Radu, Strakosha

SPAL

In: PETAGNA, KURTIC, STREFEZZA, VALOTI, BERISHA

Out: Cionek, Di Francesco, Tomovic, Igor

VERONA

In: LAZOVIC, VELOSO, STEPINSKI, FARAONI

Out: Pessina, Zaccagni, Gunter

GENOA

In: PANDEV, PINAMONTI, STURARO, GHIGLIONE, PERIN

Out: Zapata, Schone, Cassata, Agudelo

SASSUOLO

In: BOGA, CAPUTO, DJURICIC, LOCATELLI

Out: Magnanelli, Romagna, Toljan

ROMA

In: DZEKO, PEROTTI, PELLEGRINI, ZANIOLO, FLORENZI, SMALLING

Out: Diawara, Mancini, Pau Lopez

TORINO

In: BELOTTI, BERENGUER, DE SILVESTRI

Out: Verdi, Rincon, Lukic, Djidji, Nkoulou

BOLOGNA

In: PALACIO, ORSOLINI, SANSONE, SORIANO, SKORUPSKI

Out: Medel, Denswil, Tomiyasu

FIORENTINA

In: CHIESA, VLAHOVIC, CASTROVILLI, PULGAR, LIROLA

Out: Badelj, Caceres, Dragowski, Pezzella

MILAN

In: CALHANOGLU, IBRAHIMOVIC, BONAVENTURA, PAQUETA’, HERNANDEZ, ROMAGNOLI, DONNARUMMA, BENNACER

Out: Musacchio, Calabria, Suso

SAMPDORIA

In: QUAGLIARELLA, GABBIADINI, DEPAOLI, MURRU

Out: Ekdal, Vieira, Murillo, Colley, Audero

JUVENTUS

In: DYBALA, RONALDO, HIGUAIN, PJANIC, BONUCCI, CUADRADO, ALEX SANDRO, SZEZCESNY

Out: Rabiot, Matuidi, De Ligt

CAGLIARI

In: JOAO PEDRO, NAINGGOLAN, ROG, NANDEZ, PELLGRINI

Out: Olsen, Walukiewicz, Cigarini, Simeone, Faragò

ATALANTA

In: GOMEZ, ILICIC, MALINOVSKYI, PASALIC, GOSENS, TOLOI, GOLLINI

Out: Djimsiti, De Roon

PARMA

In: KULUSEVSKI, IACOPONI, SPROCATI

Out: Sepe, Dermaku, Barillà, Hernani, Pezzella

LECCE

In: LAPADULA, FALCO, MANCOSU, TABANELLI, RISPOLI

Out: Petriccione, Tachtsidis, Dell’Orco, Rossettini

UDINESE

In: OKAKA, LASAGNA, MANDRAGORA, DE PAUL, LARSEN

Out: Musso, Ekong, Sema, Nuytinck

NAPOLI

In: MILIK, INSIGNE, ZIELINSKI, CALLEJON, DI LORENZO

Out: Ruiz, Rui, Luperto

INTER

In: LUKAKU, MARTINEZ, BROZOVIC, CANDREVA, SKRINIAR

Out: Godin, Biraghi, Sensi, Gagliardini