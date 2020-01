Calendario Serie A 18ma giornata: Befana super con Napoli-Inter, Juve e Milan alle 15, Lazio alle 12:30. Il programma di Serie A prevede la ripresa fra il 5 ed il 6 gennaio e si riparte con l’acceleratore premuto viste le tante ed affascinanti sfide.

La prima partita del 2020 del campionato è Brescia-Lazio di domenica 5 gennaio alle ore 12:30. Biancocelesti a caccia della nona vittoria consecutiva ma le Rondinelle si sono rimesse in carreggiata con il ritorno di Corini.

Alle 15 di domenica ci sarà solo Spal-Verona, alle 18 Genoa-Sassuolo mentre il match serale sarà Roma-Torino.

Il resto delle squadre in campo lunedì 6 gennaio. Alle 12:30 il derby dell’Appennino fra Bologna e Fiorentina, alle 15 Juve e Milan impegnate rispettivamente con Cagliari e Sampdoria. Alle 15 in programma anche Atalanta-Parma.

La sfida delle 18 di lunedì è Lecce-Udinese, gara che farà condurrà gli appassionati al big match delle 20:45 fra Napoli e Inter.

Gattuso, vincendo in trasferta col Sassuolo, ha ridato ossigeno alla classifica eppure il ritardo accumulato dai partenopei richiede più successi di fila quantomeno per lottare per l’obiettivo minimo di quest’anno che è la qualificazione alla prossima Champions League.

L’Inter, dal canto suo, recupera Sensi e punta a non perdere al San Paolo per restare in scia Juve dato che all’ultima giornata del girone di andata i bianconeri faranno visita alla Roma mentre gli uomini di Conte si giocheranno tutto in casa con l’Atalanta.