Calciomercato Inter: Vidal e De Paul nel mirino per gennaio! Uno arriva sicuramente. Le ultime partite dell’Inter stanno dimostrando che le lamentele di Conte relative ad una rosa troppo corta per giocare su due fronti sono fondate.

Gli infortuni di Sensi e Barella sono stati in parte “attutiti” dalle prestazioni di Borja Valero e dai gol di Martinez ma è palese che la squadra abbia bisogno di innesti se vuole davvero lottare per il titolo.

Quando c’è di mezzo Conte, peraltro, non ci si accontenta del rincalzo ma si deve puntare alla “merce” buona e, non potendo puntare al top mondiale, gente come Vidal e De Paul andrebbe più che bene.

Il cileno è un obiettivo di Conte da agosto. Il ruolo di riserva fissa al Barcellona non è il massimo e, così, la disponibilità del centrocampista a trasferirsi a Milano è totale.

L’investimento sarebbe corposo per un 32enne visto che si parla di non meno di una ventina di milioni. Conte, comunque, lo reputa ancora un giocatore di alto livello e quindi la società potrebbe fare uno sforzo in ottica scudetto.

Non solo Vidal è sul taccuino dei nerazzurri perché l’argentino De Paul è un obiettivo sensibile. Contatti con l’Udinese ce ne sono stati e ci sarebbe ampia disponibilità sia del giocatore che del club friulano a chiudere la trattativa.

In questo caso l’esborso sarebbe di 30 milioni ma si acquisirebbe un giocatore eclettico e di soli 25 anni. De Paul, che nasce trequartista ma che in Italia sta imparando un gioco più completo, potrebbe essere la pedina di grande qualità che manca dato che Sensi e Barella hanno più caratteristiche da interno che da mezzala.

Dopo l’ultima giornata di Serie A in programma nel weekend prossimo si tireranno le somme. La situazione dell’Udinese giocherà un ruolo importante perché, qualora la squadra dovesse trovarsi al terzultimo posto, cedere De Paul potrebbe diventare più problematico.

Senza dubbio Conte reclamerà investimenti. Ricorrere a Vecino e Borja Valero è stata una necessità ma la volata finale richiede una squadra fresca e motivata.

Per Vidal l’Inter è disposta ad un contratto fino al 2021 da 4,5 milioni netti, la proposta per De Paul invece verterebbe su un quinquennale da 3 milioni netti.