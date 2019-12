Champions League programma 10 e 11 dicembre: si decide tutto in due giorni. In due giorni si decide il destino europeo di tante big. La Champions è alla resa dei conti, quasi tutte le big sono agli ottavi ma ci potrebbero essere sorprese come l’Atalanta che, vincendo, avrebbe concrete speranze di accedere alla fase finale.

La prima delle italiane a scendere in campo è il Napoli che martedì alle 19 affronterà il Genk al San Paolo. Alle 21 Chelsea-Lille, Borussia-Slavia Praga e, soprattutto, Inter-Barcellona.

Mercoledì subito l’Atalanta che alle 19 affronta lo Shakhtar in Ucraina. Alla stessa ora Dinamo Zagabria-Manchester City.

Alle ore 21 ecco Bruges-Real Madrid, Atletico-Lokomotiv Mosca e Leverkusen-Juventus. Il big match dell’11 dicembre è, comunque, Bayern Monaco-Tottenham.

Archiviata la fase a gironi, si torna in campo tra il 18-19 febbraio e il 25-25 febbraio 2020 per gli ottavi ad eliminazione diretta.

I quarti sono previsti per il 7 e 8 aprile mentre le due semifinali si terranno il 28 e 29 aprile.

Finalissima il 30 maggio 2020 da disputare allo Stadio Olimpico di Istanbul.