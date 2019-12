Calendario Serie A 16ma giornata: derby genovese infuocato, domenica 4 big, Lazio lunedì. Mancano due turni alla sosta natalizia e saranno due giornate ricche di partite interessanti con punti pesantissimi in palio.

Sabato pomeriggio alle 15 sfida delicatissima per la salvezza fra Brescia e Lecce. Le Rondinelle hanno espugnato il campo della Spal e si sono rilanciate ma battere anche il Lecce sarà impresa ardua anche perché i salentini forse giocano meglio in trasferta che in casa.

Alle 18 di sabato Napoli-Parma. I partenopei sono in caduta libera mentre i ducali, nonostante assenze importanti, stanno salendo sempre più in classifica.

L’anticipo serale del sabato è il mitico derby genovese. Genoa e Samp sono in evidente crisi e rischiano la Serie B per cui, al di là del significato campanilistico della gara, si tratta proprio di non poter assolutamente perdere.

Domenica alle 12:30 gara fra squadre abbastanza tranquille come Verona e Torino.

Alle 15 menù ricco con Juve, Milan e Atalanta in campo. I bianconeri di Sarri affrontano l’Udinese allo Stadium, il Milan ospita il Sassuolo mentre l’Atalanta fa visita al Bologna.

Alle 18 spazio a Roma-Spal mentre alle 20:45 luci sul Franchi per Fiorentina-Inter. Il match si annuncia estremamente insidioso per entrambe perché una sconfitta creerebbe non pochi problemi in ottica scudetto oppure in ottica retrocessione visto che i Viola hanno solo 5 punti di vantaggio sulla terz’ultima.

La giornata si chiude lunedì con Cagliari-Lazio che, a questo punto, fa rima con scudetto e Champions visti i risultati di sardi e biancocelesti.