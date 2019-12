Calendario Serie A 15ma giornata: venerdì e sabato super, posticipo col Milan. Settimana senza coppe europee ma con la Coppa Italia in evidenza. Da domani, infatti, saranno diverse le squadre di A impegnate per il quarto turno in attesa che entrino in scena le big come Roma, Juve, Inter e Napoli.

Il prossimo turno di campionato sarà particolarmente interessante visto che ci sarà l’incrocio delle romane con le prime della classe. Venerdì è in programma Inter-Roma alle 20:45 mentre Lazio-Juve si gioca sabato sera.

Sabato alle 15 ecco Atalanta-Verona, alle 18 nuovo test per il Napoli che andrà ad Udine con l’obiettivo, obbligato, di ottenere i tre punti.

Domenica si apre alle 12:30 con Lecce-Genoa; alle 15 Spal-Brescia, Sassuolo-Cagliari e Torino-Fiorentina. La gara delle 18 è Samp-Parma, match che anticipa il posticipo delle 20:45 fra Bologna e Milan.

La giornata che viene è decisiva per almeno sei squadre. Inter e Juve non possono fare passi falsi per non pregiudicare le primissime posizioni; Brescia e Genoa devono assolutamente fare punti dopo un periodo di grosse delusioni mentre Fiorentina e Napoli sono ad un passo dalla crisi di nervi con i rispettivi allenatori vicini all’esonero.