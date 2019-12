Calendario Coppa Italia: tutte le gare da martedì a giovedì. Settimana dedicata alla Coppa Italia con ben dieci formazioni di Serie A impegnate tra martedì e mercoledì prossimo.

Si comincia martedì alle ore 15 con la sfida fra Cremonese ed Empoli ma alle 18 ecco il Genoa che ospita l’Ascoli a Marassi.

Alle 21 di martedì Fiorentina-Cittadella ed è questa sfida a chiudere la prima giornata del quarto turno.

Mercoledì 4 dicembre Sassuolo-Perugia alle 15, alle 18 Spal-Lecce mentre alle 21 altra gara fra squadre di Serie A perché in programma c’è Udinese-Bologna.

Si chiude giovedì 5 dicembre con Parma-Frosinone alle ore 18 e Cagliari-Samp alle 21.

Tutte le big del campionato entrano in scena solo a gennaio per giocarsi ottavi, quarti, semifinali e finalissima. L’anno scorso trionfò la Lazio che si impose per 2-0 sull’Atalanta.