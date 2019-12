Consigli Fantacalcio 14ma giornata: dritte partita per partita. Il campionato entra nel vivo con la 14ma giornata e anche i fantatornei cominciano a delineare le classifiche in attesa del mercato di gennaio che potrebbe far aggiustare il tiro a qualche formazione costruita non benissimo ad agosto.

Ecco le nostre dritte.

BRESCIA

In: TORREGROSSA, ROMULO, TONALI, SABELLI

Out: Joronen, Chancellor, Ndoj, Martella

ATALANTA

In: GOMEZ, ILICIC, CASTAGNE, GOSENS, PALOMINO, MURIEL

Out: Freuler, Kjaer, Djimsiti

GENOA

In: STURARO, SCHONE, GHIGLIONE, PANDEV, RADU

Out: Pinamonti, Lerager

TORINO

In: BELOTTI, ANSALDI, BASELLI, SIRIGU

Out: Verdi, Rincon, Lukic, Bremer

FIORENTINA

In: RIBERY, VLAHOVIC, CASTROVILLI, DALBERT, MILENKOVIC, DRAGOWSKI

Out: Badelj, Ceccherini, Caceres

LECCE

In: FARIAS, TABANELLI, CALDERONI

Out: Gabriel, Rossettini, Petriccione, Shakov, Tachtsidis

JUVENTUS

In: RONALDO, HIGUAIN, PJANIC, KHEDIRA, ALEX SANDRO, DE LIGT, BONUCCI, BUFFON

Out: Bernardeschi, Matuidi, Cuadrado

SASSUOLO

In: BOGA, DJURICIC, TOLJAN

Out: Caputo, Magnanelli, Duncan, Kyriakopoulos, Marlon, Romagna, Consigli

PARMA

In: KULUSEVSKI, GERVINHO, KUCKA, ALVES

Out: Sprocati, Hernani, Gagliolo

MILAN

In: CALHANOGLU, BONAVENTURA, HERNANDEZ, DONNARUMMA

Out: Piatek, Krunic, Musacchio, Conti

NAPOLI

In: LOZANO, MERTENS, RUIZ, ELMAS, KOULIBALY, MANOLAS, MERET

Out: Younes, Hysaj

BOLOGNA

In: ORSOLINI, PALACIO

Out: Skorupski, Svanberg, Medel, Bani, Danilo

LAZIO

In: IMMOBILE, CORREA, LUIS ALBERTO, MILINKOVIC, ACERBI

Out: Lulic, Patric

UDINESE

In: DE PAUL, NESTOROVSKI, MANDRAGORA

Out: Okaka, Walace, Opoku, Nuytinck, Musso

INTER

In: LUKAKU, MARTINEZ, CANDREVA, BROZOVIC, SKRINIAR, DE VRJI, HANDANOVIC, VECINO

Out: Gagliardini, Bastoni

SPAL

In: KURTIC

Out: Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Murgia, Valdifiori, Reca, Floccari

VERONA

In: VERRE, LAZOVIC, AMRABAT

Out: Bocchetti, Gunter, Pessina, Di Carmine

ROMA

In: DZEKO, PELLEGRINI, UNDER, SMALLING, KOLAROV, PAU LOPEZ

Out: Diawara, Mancini, Florenzi

CAGLIARI

In: SIMEONE, JOAO PEDRO, NAINGGOLAN, ROG, NANDEZ, PELLEGRINI

Out: Klavan, Mattiello, Rafael

SAMPDORIA

In: GABBIADINI, RAMIREZ, JANKTO

Out: Quagliarella, Ekdal, Thorsby, Colley