Calendario Serie A 14ma giornata: Juve a mezzogiorno, Inter e Milan alle 15, si gioca anche lunedì. Il prossimo turno di campionato sarà molto “diluito” essendo previste partite da sabato 30 novembre fino a lunedì 2 dicembre.

La giornata di A si apre con il derby lombardo fra Brescia e Atalanta (ore 15), un match delicatissimo soprattutto per le Rondinelle reduci da troppe sconfitte consecutive.

Alle 18 di sabato Genoa-Torino, anche in questo caso sfida fra pericolanti, mentre in serata (ore 20:45) la Fiorentina ospiterà il Lecce sperando di tornare a vincere e recuperare Chiesa.

Domenica alle 12:30 spazio alla Juve che a Torino se la vedrà col Sassuolo. Sempre domenica, alle ore 15, ben tre big in campo ossia Lazio, Milan e Inter.

I biancocelesti giocheranno all’Olimpico con l’Udinese, i nerazzurri a San Siro con la Spal mentre il Milan farà visita al Parma.

Alle 18 di domenica Napoli-Bologna. Match da ultima spiaggia per i partenopei che, in caso di mancata vittoria, direbbero definitivamente addio alla qualificazione Champions per il 2020.

Il posticipo domenicale è Verona-Roma. Si gioca alle 20:45, sarà un test difficilissimo per i giallorossi in piena corsa per il quarto posto.

Lunedì l’ultimo match, Cagliari-Samp. Fischio d’inizio alle ore 20:45 per un incontro delicatissimo che potrebbe vedere i sardi issarsi al terzo posto in solitaria oppure la Samp abbandonare una volta per tutte la zona pericolante.